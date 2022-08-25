В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на поздравление украинцев

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Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко грозит расправа после поздравления украинцев. С таким утверждением он выступил в четверг, 25 августа.

— Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости, — сказал он.

Гончаренко добавил, что в случае необходимости поддержит политических противников белорусского лидера. По его словам, Белоруссия «должна быть демократическим государством», передает РИА Новости.

19 августа Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет нападать на Украину. По его словам, всему мировому сообществу «надо утихомириться».

Обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц выразил мнение, что украинскому руководству следует принять «горькую правду» о потере территорий Донбасса и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. По его словам, на данный момент дела у Киева идут не в лучшую сторону, а Вооруженные силы Украины уже не способны противостоять российским военным.