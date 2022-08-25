The Guardian назвала пять сценариев развития конфликта на Украине на полгода

Фото: Минобороны РФ

В ближайшие полгода ситуация на Украине может пойти по пяти сценариям. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил журналист издания The Guardian Дэн Саббаг.

По его словам, при первом варианте конфликт затянется еще на год, однако он потеряет свою интенсивность. При втором — у украинского руководства закончатся силы и средства для эффективного наступления, что приведет к снижению активности внутри страны.

Третий сценарий, вероятнее всего, наступит с приходом холодов. В это время Россия сосредоточит свои силы на укреплении освобожденных территорий. При четвертом сценарии ожидается, что ситуация с беженцами усугубится. По словам журналиста, зимой будет новая волна мигрантов.

Пятый вариант продолжения спецоперации будет опираться на решения стран Запада. Уточняется, что от политических лидеров будет зависеть дееспособность Украины. В частности, речь идет о расходах на поддержку, которые уже не способны покрыть запросы Киева, передает газета «Известия».

До этого обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц выразил мнение, что украинскому руководству следует принять «горькую правду» о потере территорий Донбасса и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. По его словам, дела у Киева идут не в лучшую сторону, а Вооруженные силы Украины уже не способны противостоять российским военным.