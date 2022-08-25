«Самый жаркий месяц в XXI веке»: синоптик пообещал москвичам жару до осени

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Жаркая погода сохранится в Москве до начала сентября. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Тут надо понимать, что август в Москве стал самым жарким за весь XXI век. А текущая рабочая неделя является самой жаркой за все лето. Осадков также не предвидится до начала сентября. Знойная погода сменится жарой послабее и полностью уйдет только к началу учебного года, — сказал он.

Синоптик порекомендовал москвичам сохранять осторожность, находясь под открытым солнцем. Кроме того, стоит пить достаточное количество воды, передает News.ru.

До этого сообщалось, что в четверг, 25 августа, в столичном регионе будет сохраняться влияние антициклона. При переменной облачности существенных осадков на территории Москвы и Подмосковья не ожидается.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве, что жаркая погода имеет сильное влияние на человеческий организм, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями достаточно тяжело переносить жару в связи с образованием тромбов. По ее словам, в жаркое время года у человека сгущается кровь, а также проявляется огромное потоотделение.