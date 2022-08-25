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Автовладельцы смогут приобрести более 170 машино-мест на западе Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Автовладельцы смогут приобрести более 170 машино-мест на западе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

Москва выставила на торги более 170 парковочных мест в Западном административном округе (ЗАО). Подать заявки автовладельцы могут с 1 по 19 сентября, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 24 августа.

— За первые шесть месяцев текущего года столица продала на торгах более 2,7 тысячи парковочных мест, что говорит о высоком спросе на них со стороны автовладельцев. В сентябре горожане смогут приобрести еще 171 подобный объект, — рассказал он.

Руководитель ведомства уточнил, что все лоты расположены в ЗАО: 91 — на подземных стоянках, 80 — на наземных. По его словам площадь машино-мест варьируется от 12,9 до 40,4 квадратного метра.

Наибольшее количество лотов — 43 — представлено на многоуровневой наземной парковке в Солнцеве. Еще 40 машино-мест выставлены на подземной стоянке во Внукове. В районе Проспект Вернадского расположены 33 объекта.

Еще 28 объектов находятся в Можайском районе, из них 16 — в подземном паркинге, 12 — на многоуровневой наземной стоянке. В Тропарево-Никулине горожане могут приобрести 17 мест, в Ново-Переделкине — восемь мест и в Крылатском — два, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 августа сообщилось, что столица выставила на торги 222 машино-места на наземных и подземных парковках. Уточняется, что приобрести их можно будет на открытых аукционах и торгах в сентябре, а прием заявок завершается в период с 29 августа по 19 сентября.

Западный административный округ (ЗАО) Аукционы Парковки
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