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Андрей Бочкарев назвал срок завершения реконструкции Крутицкой набережной

Анастасия Колоскова
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Андрей Бочкарев назвал срок завершения реконструкции Крутицкой набережной
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной специалисты завершат в следующем году. Об этом в четверг, 24 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений, — рассказал он.

По словам заммэра, в настоящее время идут работы по строительству камер дождевой канализации и укреплению оползневого склона. После этого специалисты высадят на набережной около 200 различных видов кустарников и деревьев, среди которых ивы, липы, гортензии, можжевельник, шиповник и снежноягодник, уточнил глава Строительного комплекса.

Он добавил, что на набережной также обустроят газон с цветниками, его площадь превысит 1,5 тысячи квадратных метров.

Андрей Бочкарев отметил, что готовность реконструкции набережной на сегодняшний день составляет 24 процента.

До этого сообщалось, что ландшафтный парк, имитирующий природную структуру скандинавского фьорда, появится на Симоновской набережной в 2024 году.

Реконструкция Благоустройство Центральный административный округ (ЦАО) Андрей Бочкарев Южный административный округ (ЮАО)
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