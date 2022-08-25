Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье назвали самые редкие имена для новорожденных

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье назвали самые редкие имена для новорожденных
Фото: Pixabay

В подмосковном управлении ЗАГС назвали самые редкие и популярные имена, которые жители выбирали для новорожденных детей за последнее время.

В число наиболее распространенных женских имен в регионе вошли София, Анна и Ева. Для мальчиков чаще всего выбирали имена Александр, Михаил и Марк.

Самыми необычными именами для новорожденных девочек в Московской области стали Евдокия, Лада и Серафима, для мальчиков – Лучезар, Платон, Радомир.

В ведомстве также сообщили, что по итогам прошедшей недели в регионе появились на свет более полутора тысяч детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее заведующая дневным стационаром отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией МОНИИАГ, доктор медицинских наук Ирина Краснопольская сообщила о подъеме рождаемости в регионе. По ее словам, во многом этому способствовала пандемия коронавирусной инфекции, когда многие ушли на удалеку и больше времени проводили с семьей, передает РИАМО.

В 2021 году пятерка самых популярных имен для новорожденных в Москве изменилась. Два необычных имени — Ева и Лев — вошли в топ любимых в городе. Так, в столице насчитали более 1600 Ев и свыше 1700 Львов.

Подмосковье новорожденные Имена
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте