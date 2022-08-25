В Подмосковье назвали самые редкие имена для новорожденных

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В подмосковном управлении ЗАГС назвали самые редкие и популярные имена, которые жители выбирали для новорожденных детей за последнее время.

В число наиболее распространенных женских имен в регионе вошли София, Анна и Ева. Для мальчиков чаще всего выбирали имена Александр, Михаил и Марк.

Самыми необычными именами для новорожденных девочек в Московской области стали Евдокия, Лада и Серафима, для мальчиков – Лучезар, Платон, Радомир.

В ведомстве также сообщили, что по итогам прошедшей недели в регионе появились на свет более полутора тысяч детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее заведующая дневным стационаром отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией МОНИИАГ, доктор медицинских наук Ирина Краснопольская сообщила о подъеме рождаемости в регионе. По ее словам, во многом этому способствовала пандемия коронавирусной инфекции, когда многие ушли на удалеку и больше времени проводили с семьей, передает РИАМО.

В 2021 году пятерка самых популярных имен для новорожденных в Москве изменилась. Два необычных имени — Ева и Лев — вошли в топ любимых в городе. Так, в столице насчитали более 1600 Ев и свыше 1700 Львов.