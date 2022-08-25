Сергей Собянин прибыл в Рязанскую область, где ведется борьба с крупным лесным пожаром

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Григоренко, главой МЧС РФ Александром Куренковым и министром природных ресурсов Александром Козловым прибыли в Рязанскую область, где спасатели который день пытаются потушить масштабный лесной пожар.

Члены столичной делегации сразу отправились на облет горящих лесов.

В рамках поездки они планируют посетить также Нижегородскую области и Республику Марий Эл. Вместе с Рязанской областью эти субъекты столкнулись с лесными пожарами, при этом больше всего от них пострадала Рязанщина. При этом смог от горящих лесов распространился на соседние регионы, где проживает около 20 миллионов человек, передает ТАСС.

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До этого мэр Москвы сообщил, что столица продолжает оказывать поддержку в борьбе с природными пожарами в Рязанской области. Всего правительство города направило почти 2,5 тысячи единиц техники, в том числе 19 вертолетов и самолетов и десятки бульдозеров.

Накануне Сергей Собянин принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов России. Основные заявления главы города — в материале «Вечерней Москвы».