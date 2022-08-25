МБМ проведет обучающий курс для столичных предпринимателей

Фото: Пресс-служба АО «ВДНХ»

С 29 августа по 2 сентября ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) проведет обучающую программу Business Upgrade. Она посвящена разработке персональной стратегии долгосрочного развития. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 25 августа.

— Дорожная карта — неотъемлемый инструмент стратегического планирования. Участники пилотного проекта получат уникальную возможность составить персональную дорожную карту компании для улучшения бизнес-показателей под руководством экспертов, — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В ходе курса предприниматели проведут анализ бизнес-модели своих фирм, займутся формированием портрета целевой аудитории, узнают о современных подходах к продажам и многое другое. Отмечается, что программа разработана для компаний со статусом ООО и индивидуальных предпринимателей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что более 5 тысяч новых предприятий открыли в 2022-м при поддержке проекта «Малый бизнес Москвы». Она добавила, что с начала года МБМ провел уже более 700 обучающих мероприятий и свыше 73 тысяч консультаций.