Москвичам рассказали о программе Дня российского кино на ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ подготовила для горожан специальную программу, приуроченную ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Гостей ждут экскурсии, лекции, а также творческая встреча с режиссером Сергеем Батаевым.

27 августа в 15:00 и 18:00 в музее славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия «Отечественная история и фольклор в кинематографе».

Центр «Космонавтики и авиации» организует экскурсии «Кино и космос. Мифы и реальность». Они начнутся в 18:00 и 19:00.

В этот же день в 18:00 горожан пригласили на экскурсию «ВДНХ по вертикали», которая пройдет по территории и завершится в Музее кино.

Кроме того, в субботу посетители смогут побывать на видеоэкскурсии «Москва в кино» в павильоне «Макет Москвы». Благодаря таким фильмам, как «Я шагаю по Москве», «Подкидыш», «Служебный роман», «Москва — любовь моя», горожане смогут полюбоваться столицей и увидеть, как она менялась и развивалась. Видеоэкскурсии начнутся в 12:15, 15:15 и 18:15.

Кроме того, Музей кино на ВДНХ станет участником всероссийской акции «Ночь кино — 2022». Специальная программа для детей и взрослых начнется 27 августа в 13:00 и завершится ранним утром 28 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что акция «Ночь кино» состоится 27 августа, желающие смогут бесплатно увидеть фильмы в сети «Москино» и на экранах в знаковых местах города.