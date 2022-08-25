Москвичам рассказали о программе Дня российского кино на ВДНХ
ВДНХ подготовила для горожан специальную программу, приуроченную ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Гостей ждут экскурсии, лекции, а также творческая встреча с режиссером Сергеем Батаевым.
27 августа в 15:00 и 18:00 в музее славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия «Отечественная история и фольклор в кинематографе».
Центр «Космонавтики и авиации» организует экскурсии «Кино и космос. Мифы и реальность». Они начнутся в 18:00 и 19:00.
В этот же день в 18:00 горожан пригласили на экскурсию «ВДНХ по вертикали», которая пройдет по территории и завершится в Музее кино.
Кроме того, в субботу посетители смогут побывать на видеоэкскурсии «Москва в кино» в павильоне «Макет Москвы». Благодаря таким фильмам, как «Я шагаю по Москве», «Подкидыш», «Служебный роман», «Москва — любовь моя», горожане смогут полюбоваться столицей и увидеть, как она менялась и развивалась. Видеоэкскурсии начнутся в 12:15, 15:15 и 18:15.
Кроме того, Музей кино на ВДНХ станет участником всероссийской акции «Ночь кино — 2022». Специальная программа для детей и взрослых начнется 27 августа в 13:00 и завершится ранним утром 28 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что акция «Ночь кино» состоится 27 августа, желающие смогут бесплатно увидеть фильмы в сети «Москино» и на экранах в знаковых местах города.