Открытое горение на территории конноспортивного клуба в Подмосковье ликвидировано
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Орлово Карта всех событий
В Московской области ликвидировали пожар на территории конноспортивного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 25 августа.
По данным ведомства, возгорание произошло в деревне Орлово в доме № 2.
Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Для тушения привлекли 62 человека и 19 единиц техники. На данный момент открытое горение ликвидировано.
Информация о пострадавших не поступала.
Еще один крупный пожар произошел в Москве 24 августа. В Отрадном горел склад. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Три человека пострадали, один погиб.