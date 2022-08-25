Открытое горение на территории конноспортивного клуба в Подмосковье ликвидировано

Фото: Пресс-служба МЧС России

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Орлово Карта всех событий

В Московской области ликвидировали пожар на территории конноспортивного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 25 августа.

По данным ведомства, возгорание произошло в деревне Орлово в доме № 2.

Фото: МЧС

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Для тушения привлекли 62 человека и 19 единиц техники. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.

Еще один крупный пожар произошел в Москве 24 августа. В Отрадном горел склад. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Три человека пострадали, один погиб.