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«Вечерняя Москва» примет участие в XX Московском фестивале прессы

Оксана Васильева
Город
«Вечерняя Москва» примет участие в XX Московском фестивале прессы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 27 августа, на Поклонной горе стартует XX Московский фестиваль прессы. В нем примут участие практически все столичные издания.

Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети».

На фестивале можно ознакомиться с современными технологиями в СМИ, успешными практиками создания новых диджитал-проектов, оформить подписку на печатные издания, познакомиться с книжными новинками. На сцене пройдет праздничный концерт для москвичей и гостей столицы.

На фестивале читатели могут лично встретиться с авторами самых актуальных материалов о городской жизни, оформить подписку на уже полюбившиеся издания, поучаствовать в интересных мастер-классах от московских журналистов, могут познакомиться с современными технологиями в СМИ и книжными новинками.

«Вечерняя Москва» также подготовила собственную программу:

Главная сцена

13:30-15:30

«Вечерняя Москва» подготовила Праздник «Народы Москвы», организованный совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Это красочное представление с зажигательными мелодиями, танцами, песнями этнических коллективов.

«Вечерняя Москва» также примет активное участие в программе в тематических зонах.

Тематическая зона: «Бизнес & Digital»

14:00 - 15:00

Проект «Пресса в образовании» приложение для школ газеты «Вечерняя Москва» подготовил интерактивный урок сторителлинга «Мой город-Москва».Как рассказать историю, чтобы ее было интересно читать».

15:00 – 16.00

Сайт vm.ru представит мастер-класс «Социальные сети. Как сформировать контент-стратегию в социальных сетях».

17:00-18:00

Шеф-редактора окружных газет «Южные горизонты»,«Москва-Центр», «Новые округа» расскажут об изданиях. Фотокорреспондент изданий проведет мастер-класс по уличной фотосъемке.

Тематическая зона: «Увлечения»

13:00-14:00

«Московский журнал. История государства российского» проведет лекцию «Путешествие по уникальным уголкам столицы.

Фестиваль пройдет с 10.00 до 21.00. Вход свободный. Подробную информацию по программе вы можете посмотреть на сайте https://pressfest.ru/programma/.

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