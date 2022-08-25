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Концерт с произведениями Баха и Моцарта пройдет в Москве в октябре

Елена Самойлова
Город
Концерт с произведениями Баха и Моцарта пройдет в Москве в октябре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Пушечная улица, 4с2 Карта всех событий

Концерт классической музыки пройдет в столице в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 25 августа.

Так, москвичи смогут посетить концерт «Музыкальные шедевры для детей и взрослых». Программа мероприятия включает в себя произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Иоганна Штрауса, Камиля Сен-Санса, Исаака Альбениса и Астора Пьяццоллы.

Мероприятие состоится 16 октября в 13:00 в «Москонцерте» по адресу Пушечная улица, дом 4, строение 2, отмечается на сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что москвичи выбрали программу мероприятий на День города. Наибольшее количество голосов набрали общегородские мероприятия в парках культуры и отдыха, а также специальные детские мероприятия.

Самыми популярными среди окружных мероприятий оказались концерты современной музыки и театрализованные представления. Концерты классической музыки предпочли более 20 процентов голосовавших, а поэтические программы — 6 процентов.

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