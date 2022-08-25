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В Госдуме назвали малоэффективным введение масочного режима

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Госдуме назвали малоэффективным введение масочного режима
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Эффективность масочного режима не доказана, а потому его введение не может повлиять на распространение коронавируса. Об этом в четверг, 25 августа, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Я как парламентарий считаю, что с учетом того, что эффективность масочного режима и введение этого масочного режима никак не доказаны, по крайней мере для меня. Кому-то это очевидно, но я считаю как ученый, как врач, и мне кажется — здесь должна быть все-таки какая-то доказательная медицина в этом направлении. И для меня это неочевидно. Лично я считаю, что масочный режим ни на что не влияет, — сказал он.

Леонов добавил, что не было проведено каких-либо серьезных исследований, подтверждающих эффективность ношения масок. Депутат также привел в пример результаты недавнего опроса на эту тему среди врачей.

По его словам, 56 процентов медиков подтвердили, что масочный режим каким-то образом замедляет распространение эпидемии. Однако 44 процента опрошенных сообщили, что это не такая уж важная мера.

Парламентарий добавил, что на сегодняшний день коронавирус эволюционировал — теперь люди гораздо легче переносят заражение, а случаи тяжелой и среднетяжелой формы заболевания встречаются все реже.

Решение о возвращении или невозвращении масочного режима должен принять Роспотребнадзор, считает он. Органам власти уже поступят рекомендации ведомства, цитирует Леонова агентство городских новостей «Москва».

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах. По его словам, также необходимо своевременно пройти ревакцинацию.

Госдума Коронавирус масочный режим
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