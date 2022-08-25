Врач Павлова дала советы, как выглядеть моложе своих лет

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Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова перечислила простые правила, которых рекомендуется придерживаться для красоты и молодости.

— Зубы надо вставлять, от них очень многое зависит. Больной желудок — лечить, от ожирения — избавляться, сухую кожу — мазать кремом, — сказала специалист.

Она отметила, что можно выглядеть моложе, если соблюдать ряд несложных правил: хорошо и правильно питаться, быть физически активным, своевременно лечить болезни и «компенсировать болезненные состояния».

Павлова также подчеркнула, что надо принять тот факт, что с возрастом на «обслуживание» организма будет уходить все больше времени, передает «Царьград».

До этого эндокринолог назвала продукты, которые ускоряют процесс старения организма. По ее словам, ухудшить состояние кожи и организма в целом могут продукты из переработанного мяса, алкоголь, фастфуд, простые углеводы и консервы.

Специалист уточнила, что предотвратить преждевременное старение можно, если человек будет правильно бороться со стрессом, спать необходимое количество часов, а также защищать кожу от солнца.