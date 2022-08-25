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Москвичам показали процесс реставрации экспонатов Музея транспорта

Георгий Соланович
Город
Москвичам показали процесс реставрации экспонатов Музея транспорта
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Несколько десятков человек следят за состоянием экспонатов Музея транспорта Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 25 августа.

— Это очень трепетный процесс. Десятки людей заботятся о коллекции музея, а это больше 250 машин. Важна каждая деталь — от восстановления внешнего облика до работоспособности всех механизмов, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

В Telegram-канале ведомства также опубликовали видеоролик, показывающий процесс реставрации и рассказывающий о ее главных принципах.

2 августа Музей транспорта выпустил серию подкастов «Трамвай в городе». В первых трех выпусках рассказывают о трамвайных вагонах из коллекции музея (конка, трамвай R1 и «Татра ТЗ») и рассуждают о перспективах развития трамвайной системы города.

Подкасты дополнят форматы изучения экспонатов на портале музея в разделе «Коллекция», где размещены исторические и технические данные об экспонатах. Ведущими выступают экскурсовод музея Антон Гурков и специалист научно-исследовательского отдела Игорь Руженцев.

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