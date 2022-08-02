Музей Транспорта Москвы выпустил подкасты «Трамвай в городе»

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Столичный Музей транспорта выпустил первую серию подкастов «Трамвай в городе». Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В первых трех выпусках рассказывают о трамвайных вагонах из своей коллекции (конка, трамвай R1 и «Татра ТЗ») и рассуждают о перспективах развития трамвайной системы города, — отмечается в сообщении.

В департаменте рассказали, что подкасты дополнят форматы изучения экспонатов на портале музея в разделе «Коллекция», где размещены исторические и технические данные об экспонатах.

Ведущими подкаста выступают экскурсовод музея Антон Гурков и специалист научно-исследовательского отдела Игорь Руженцев, передает Telegtam-канал «Дептранс Москвы».

Москвичам также рассказали, что можно посмотреть во время акции «Вечер в музее», которая проводится в столичных музеях последние 10 лет. В этом году все желающие могут посетить выставку «Эффект Джанибекова», которая приурочена к 80-летию одного из самых опытных космонавтов. Экспозиция отражает биографию юбиляра. Выставка продлится до 11 сентября.