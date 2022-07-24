Москвичам рассказали, что можно посмотреть во время акции «Вечер в музее»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Акция «Вечер в музее» проводится в столичных музеях последние 10 лет. В этом году все желающие могут посетить выставку «Эффект Джанибекова», которая приурочена к 80-летию одного из самых опытных космонавтов. Экспозиция отражает биографию юбиляра. Выставка продлится до 11 сентября.

До 22 августа в Государственном музее А.С. Пушкина проходит выставка, посвященная Константину Паустовскому. В основе сюжета экспозиции — воображаемое путешествие писателя по России, по памятным местам, связанным с жизнью и творчеством поэтов и писателей, оказавших влияние на его становление, пишет mos.ru.

В музее Михаила Булгакова на Большой Садовой улице открылась экспозиция, которая рассказывает о судьбе родных братьев писателя Ивана и Николая. Оба были участниками Гражданской войны, оказались в эмиграции в 1920 году и отображены в образе Николки — герое романа «Белая гвардия». Выставка продлится до 14 августа.

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора Александра Скрябина. По этому случаю в музее именитого музыканта открылась юбилейная экспозиция. Выставка продлится до 30 декабря.

Сообщество художников и одновременно выставка «Бестиарий» открылась в оранжерее Государственного Дарвиновского музея. Экспозиция необычна тем, что всегда формируется за день до открытия, подбор экспонатов получается очень живой. Выставка продлится до 7 августа.

Накануне музей транспорта Москвы представил уличную выставку плакатов «Вокруг Хлебозавода».