Музей транспорта Москвы представил уличную выставку плакатов «Вокруг Хлебозавода»
Уличную выставку плакатов «Вокруг Хлебозавода» организовал Музей транспорта Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.
— На иллюстрациях — основные транспортные объекты соседних районов: станции метро и монорельса, Московский троллейбусный завод, Савеловский вокзал, эстакада и трамвайная остановка «Красностуденческий проезд», — говорится в сообщении.
Автором плакатов стал независимый художник и иллюстратор Олег Бородин. Для создания работ, как уточняется, он использовал архивные фотографии.
В них он попытался проследить связь между транспортом и городским пространством. Выставка будет открыта на основной аллее «Хлебозавода» до конца сентября, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Столичный Музей транспорта выпустил первую серию бесплатных аудиоэкскурсий по популярным маршрутам города в честь Дня Московского транспорта.
Так, на сайте музея москвичи могут бесплатно выбрать трамвайный маршрут № 39, автобусный маршрут «Б» и веломаршрут по ВДНХ. При этом аудиоэкскурсии озвучивают известные артисты: Константин Крюков, Павел Баршак и Олег Нестеров.