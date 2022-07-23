Музей транспорта Москвы представил уличную выставку плакатов «Вокруг Хлебозавода»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Бутырский район, арт-центр Хлебозавод Карта всех событий

Уличную выставку плакатов «Вокруг Хлебозавода» организовал Музей транспорта Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 июля.

— На иллюстрациях — основные транспортные объекты соседних районов: станции метро и монорельса, Московский троллейбусный завод, Савеловский вокзал, эстакада и трамвайная остановка «Красностуденческий проезд», — говорится в сообщении.

Автором плакатов стал независимый художник и иллюстратор Олег Бородин. Для создания работ, как уточняется, он использовал архивные фотографии.

В них он попытался проследить связь между транспортом и городским пространством. Выставка будет открыта на основной аллее «Хлебозавода» до конца сентября, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Столичный Музей транспорта выпустил первую серию бесплатных аудиоэкскурсий по популярным маршрутам города в честь Дня Московского транспорта.

Так, на сайте музея москвичи могут бесплатно выбрать трамвайный маршрут № 39, автобусный маршрут «Б» и веломаршрут по ВДНХ. При этом аудиоэкскурсии озвучивают известные артисты: Константин Крюков, Павел Баршак и Олег Нестеров.