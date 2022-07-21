Аудиоэкскурсии по популярным маршрутам Москвы запустили на сайте Музея Транспорта

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Столичный Музей Транспорта выпустил первую серию бесплатных аудиоэкскурсий по популярным маршрутам города в честь Дня Московского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

— Многие городские маршруты проходят через исторические и культурные достопримечательности, и теперь с помощью аудиоэкскурсий Музея Транспорта Москвы жители могут знакомиться со знаковыми местами столицы прямо в дороге, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, на сайте музея москвичи могут бесплатно выбрать трамвайный маршрут № 39, автобусный маршрут «Б» и веломаршрут по ВДНХ. При этом аудиоэкскурсии озвучивают известные артисты: Константин Крюков, Павел Баршак и Олег Нестеров, отмечает в своем Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» появился новый аудиогид по улице Кузнецкий Мост. Уточняется, что маршрут аудиоэкскурсии состоит из 13 пунктов.

Помимо этого, в вышеуказанном приложении появился аудиогид по Патриаршим прудам. Аудиоэкскурсия начнется у дома 44 на улице Малой Бронной и виртуально пройдет еще по 14 точкам Патриарших.