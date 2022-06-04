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В приложении «Узнай Москву» появился аудиогид по Патриаршим прудам

Георгий Соланович
Город
В приложении «Узнай Москву» появился аудиогид по Патриаршим прудам
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Патриаршие пруды Карта всех событий

На портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» появился аудиогид по Патриаршим прудам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 4 июня.

— Патриаршие пруды — место без преувеличения культовое, хорошо известное даже тем, кто никогда не был в столице. Во время экскурсии с новым аудиогидом жители и гости столицы смогут посмотреть на этот район другим, культурно-историческим взглядом, изучив его архитектуру во всех деталях. Маршрут доступен как на портале, так и в мобильном приложении проекта «Узнай Москву», — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Аудиоэкскурсия начнется у дома 44 на улице Малой Бронной и виртуально пройдет еще по 14 точкам Патриарших, среди которых монументальный генеральский дом в Ермолаевском переулке, готический дворец и особняк, в котором проживала одна из лучших учениц Константина Станиславского.

Завершится прогулка у особняка банкира и мецената Степана Рябушинского на Малой Никитской улице, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 мая сообщалось, что для пользователей портала «Узнай Москву» создали облегченную версию мобильного приложения.

Портал «Узнай Москву» Патриаршие пруды Экскурсии
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