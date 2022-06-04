В приложении «Узнай Москву» появился аудиогид по Патриаршим прудам

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Россия, Москва, Патриаршие пруды Карта всех событий

На портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» появился аудиогид по Патриаршим прудам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 4 июня.

— Патриаршие пруды — место без преувеличения культовое, хорошо известное даже тем, кто никогда не был в столице. Во время экскурсии с новым аудиогидом жители и гости столицы смогут посмотреть на этот район другим, культурно-историческим взглядом, изучив его архитектуру во всех деталях. Маршрут доступен как на портале, так и в мобильном приложении проекта «Узнай Москву», — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Аудиоэкскурсия начнется у дома 44 на улице Малой Бронной и виртуально пройдет еще по 14 точкам Патриарших, среди которых монументальный генеральский дом в Ермолаевском переулке, готический дворец и особняк, в котором проживала одна из лучших учениц Константина Станиславского.

Завершится прогулка у особняка банкира и мецената Степана Рябушинского на Малой Никитской улице, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 мая сообщалось, что для пользователей портала «Узнай Москву» создали облегченную версию мобильного приложения.