Появилась облегченная версия мобильного приложения «Узнай Москву»

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Для пользователей портала «Узнай Москву» создали облегченную версию мобильного приложения. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Облегченный аналог онлайн-гида «Узнай Москву» будет полезен обладателям смартфонов, планшетов с невысокими техническими характеристиками, на которых установлена операционная система Android, — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Отмечается, что облегченная версия была разработана специально для слабых смартфонов, которые не поддерживают технологию ARCore.

Обновленное приложение портала «Узнай Москву» сохранило практически все функции стандартной версии. Главное отличие заключается в ограничении возможности просмотра столичных объектов в режиме дополненной реальности, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители столицы смогут выбрать новые и самые полезные функции мобильного приложения «Московский транспорт». Голосование начнется в рамках проекта «Активный гражданин».