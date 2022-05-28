Москвичи выберут самые полезные функции приложения «Московский транспорт»

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Голосование по выбору самых полезных функций приложения «Московский транспорт» начнется в проекте «Активный гражданин». Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Среди них поиск удобных и быстрых маршрутов для разных видов транспорта, расписание и онлайн-прогноз прибытия наземного транспорта, пополнение карты «Тройка» онлайн, просмотр загруженности транспорта, поиск ближайших машин каршеринга, самокатов и велосипедов, а также парковок. Участники могут выбрать до трех вариантов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, жители города смогут выбрать новые функции для «Московского транспорта». В частности, в приложении могут появиться следующие сервисы — заказ такси, а также опция бронирования каршеринга и аренды самокатов непосредственно в самом приложении.

Более подробную информацию о голосовании можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что горожане выбрали имя для электронного сотрудника Госинспекции по недвижимости. Так, на первом месте оказался вариант Арти.

Кроме того, в проекте «Активный гражданин» открылось онлайн-голосование, где можно выбрать пятерых победителей конкурса маршрутов «Покажи Москву». Подведение итогов состоится в июле.