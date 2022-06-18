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Москвичам рассказали о появлении нового аудиогида в мобильном приложении «Узнай Москву»

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о появлении нового аудиогида в мобильном приложении «Узнай Москву»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, метро Кузнецкий Мост Карта всех событий

На портале и в мобильном приложении «Узнай Москву» появился новый аудиогид по улице Кузнецкий Мост. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— История улицы и района вокруг нее, очевидно, гораздо более многогранна, чем кажется на первый взгляд. В этом поможет убедиться новый аудиогид на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву». Любители истории и ценители архитектуры увидят старинные купеческие особняки, дома знати и здания банков, а также узнают, где находились легендарный Общесоюзный дом моделей одежды и первая московская телефонная станция, — говорится в сообщении.

Напомним, что свое название улица получила благодаря Кузнецкому мосту через реку Неглинную, которая сейчас находится под землей. В XII веке здесь жили кузнецы-пушечники из Новгорода, был устроен Пушечный двор.

Однако в дальнейшем данная улица стала привлекать внимание различных купцов. Так, в XIX веке облик улицы изменился: здесь построили доходные и торговые дома, в моду вошли новые архитектурные стили.

Маршрут аудиоэкскурсии, как уточняется, состоит из 13 пунктов. Более подробную информацию об аудиогиде можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в вышеуказанном приложении появился аудиогид по Патриаршим прудам. Аудиоэкскурсия начнется у дома 44 на улице Малой Бронной и виртуально пройдет еще по 14 точкам Патриарших.

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