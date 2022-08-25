На Украине заявили о планах стать осью системы безопасности ЕС

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Украина планирует не просто стать членом ЕС, но и центром формирования новой системы безопасности в регионе. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в четверг, 25 августа.

— Украина должна стать не просто членом ЕС, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе, — сказал чиновник.

Ермак подчеркнул, что для реализации этой цели после окончания спецоперации Украина сделает «все возможное и невозможное», передает РИА Новости.

До этого Ермак заявил, что к концу августа появится первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. По его словам, документ появится до конца августа. Он отметил, что украинские власти постоянно говорят об этом со всеми партнерами, которые показывают заинтересованность в вопросе.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что рекомендации по вопросам гарантий безопасности сулят для Украины лишь неприятности и потерю суверенитета. При этом эксперт уточнил, что у государства появится возможность стать неформальным членом НАТО.