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ДТП с участием пешехода произошло на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
ДТП с участием пешехода произошло на МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 91-й километр Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге сбили пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 25 августа.

ДТП произошло на 91-м километре МКАД, у развязки с Осташковским шоссе.

На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В другом ДТП, которое произошло 24 августа на северо-востоке столицы, пострадал один человек.

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