ДТП с участием пешехода произошло на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 91-й километр Карта всех событий
На Московской кольцевой автодороге сбили пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 25 августа.
ДТП произошло на 91-м километре МКАД, у развязки с Осташковским шоссе.
На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В другом ДТП, которое произошло 24 августа на северо-востоке столицы, пострадал один человек.