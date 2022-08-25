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Рафик Загрутдинов: В Богородском районе началось благоустройство территории будущей поликлиники

Георгий Соланович
Город
Рафик Загрутдинов: В Богородском районе началось благоустройство территории будущей поликлиники
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Игральная улица, 8 Карта всех событий

Специалисты начали работы по благоустройству территории будущей поликлиники на 750 посещений в смену, которая строится в районе Богородское. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 25 августа.

— Здание взрослой поликлиники в Богородском районе на 750 посещений в смену по адресу улица Игральная, дом 8, готово на 65 процентов. Строители приступили к благоустройству территории, параллельно продолжаются работы по устройству фасадов, отделка помещений и устройство инженерных систем, — сказал руководитель ведомства.

На прилегающей территории разместят парковки, площадки отдыха, информационные зоны, парк и зоны лечебно-оздоровительных занятий. Общая площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров.

В поликлинике обустроят комфортные зоны ожидания, установят современное оборудование и конструкции для граждан с ограниченными возможностями. Кабинеты врачей расположат так, чтобы снизить возникновение очередей.

На первом этаже медучреждения оборудуют группы взрослой поликлиники, женской консультации, зону КТ и МРТ, а также блок неотложной помощи. На втором этаже здания будут зоны терапевтического отделения, на третьем — кабинеты врачей-специалистов, на четвертом и пятом — зоны восстановительного лечения и платных услуг, а на шестом — зоны клинико-диагностической лаборатории и кабинеты администрации.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на территории бывших промзон появится не менее 13 поликлиник.

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