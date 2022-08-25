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Москвичам рассказали о программе «Ретрофестиваля» 27 августа

Георгий Соланович
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Москвичам рассказали о программе «Ретрофестиваля» 27 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новозаводская улица, 27А Карта всех событий

Посетители «Ретрофестиваля» смогут увидеть 27 августа атмосферу Москвы 1950–1970-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в четверг, 25 августа.

— Главные события праздника — ретроавтопробег и большая выставка автомобилей прошлых лет. Еще гостей ретрофестиваля ждут: фотозоны (коммунальная квартира и ретровитрина магазина), конкурс ретрокостюмов, мастер-классы, танцы и анимация, спортивные игры и, конечно же, полевая кухня, — говорится в сообщении.

Так, в 10:00 мероприятие начнется в Филевском парке, в 10:30 — на аллее на Кунцевской улице, в 11:00 — около дома № 16 на Гвардейской улице, а в 12:00 — у третьего дома Олимпийской деревни. Вход на фестиваль свободный, отмечается в Telegram-канале комплекса.

До этого сообщалось, что открытие акции «Ночь кино» в Москве начнется в 16:00 27 августа в кинотеатре «Художественный». В рамках «Ночи» в столичных кинотеатрах, библиотеках, культурных центрах и парках покажут не только российские, но и иностранные картины и документальные фильмы.

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