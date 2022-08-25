Фестиваль автоспорта пройдет в Москве 10–11 сентября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Технических видов спорта Карта всех событий

В рамках празднования Дня города 10–11 сентября состоится фестиваль технических видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта в четверг, 25 августа.

Мероприятие пройдет в парке центра технических видов спорта «Москва» при поддержке Департамента спорта Москвы и Российской автомобильной федерации. Планируется насыщенная программа, включающая в себя состязания по дрифту, картингу, автокроссу, автомногоборью и многое другое.

Кроме того, впервые в центре «Москва» состоятся соревнования по эндуро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Также состоятся соревнования по картингу «Обгони Сироткина», в них примет участие пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин.

Гости также смогут увидеть проезд спортивного грузового автомобиля КамАЗ «К5», за рулем которого будет пятикратный победитель «Ралли Дакар» Эдуард Николаев. При этом в выставочной зоне пройдут автограф-сессии известных спортсменов и многие другие мероприятия.

На экспозиции будут представлены автомобили Audi R8, McLaren 765 LT, Porsh 911 S, Elektro Sherp, Promod 1200 лошадиных сил, а также Promod Viper 3500 лошадиных сил. В отдельной зоне, посвященной киберспорту, пройдет турнир на симуляторах вместе с автогоночной командой SMP Racing.

До этого москвичам рассказали о программе «Ретрофестиваля», который пройдет 27 августа. Так, в 10:00 мероприятие начнется в Филевском парке, в 10:30 — на аллее на Кунцевской улице, в 11:00 — около дома № 16 на Гвардейской улице, а в 12:00 — у третьего дома Олимпийской деревни.