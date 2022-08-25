Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия обсудит возможность возобновления переговоров с Украиной, если она заявит о готовности к диалогу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 25 августа.

— В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

В Мариуполе в ближайшее время должен пройти трибунал над украинскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд над пленными солдатами может стать поводом для отказа Киева продолжить переговоры с Москвой.

Украинский лидер подчеркнул, что реакция Киева будет «однозначной». По его словам, осуществление судебного разбирательства со стороны России приведет к тому, что она сама себя «отрежет» от продолжения переговоров.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что заявление президента Украины о невозможности переговоров с Россией после трибунала связано с его опасениями, что по итогам судебного процесса вскроется неприятная правда.