Американские ученые предупредили о рисках рака из-за татуировок

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В чернилах для тату могут содержаться химические вещества, провоцирующие образование раковых опухолей. Об этом заявили ученые из Университета Нью-Йорка.

Результаты исследования гласят, что около половины из всех образцов чернил для татуировок, взятых на анализ, содержали соединения, которые под воздействием ультрафиолетового света превращаются в вызывающие рак химические соединения.

Кроме того, подчеркнули исследователи, любители тату могут заболеть ВИЧ, так как в большинстве салонов оборудование не дезинфицируется после каждого клиента, передает «МедикФорум».

Патологоанатом и клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что во время процедуры пирсинга или нанесения татуировки можно заразиться гепатитом. По его словам, несмотря на внушительное развитие медицины, число пациентов с гепатитом не падает.

Тату и другие манипуляции с кожей являются благоприятной средой для различных типов гепатита, предупредил он. Патологоанатом рекомендует обращать особое внимание на стерильность инструментов для пирсинга и нанесения татуировок.