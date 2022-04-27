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Эксперт предупредил об опасностях заражения гепатитом при пирсинге и тату

Антон Махов

Общество
Эксперт предупредил об опасностях заражения гепатитом при пирсинге и тату
Фото: shutterstock

Во время процедуры пирсинга или нанесения татуировки можно заразиться гепатитом. Об этом заявил патологоанатом и клинический фармаколог Александр Эдигер.

По его словам, несмотря на внушительное развитие медицины, число пациентов с гепатитом не падает. Причиной этого является то, что пути заражения и передачи не меняются.

К примеру, гепатитом А можно заразиться при общении с людьми или употреблении экзотической пищи. Тату и другие манипуляции с кожей являются благоприятной средой для различных типов гепатита, предупредил он. Патологоанатом рекомендует обращать особое внимание на стерильность инструментов для пирсинга и нанесения татуировок, передает ФАН.

До этого Эдигер объяснил, как защитить детей от гепатита и сделать так, чтобы они не подхватили инфекцию. Он отметил, что родителям надо заниматься профилактикой попадания вируса в организм.

Необходимо следить за тем, чтобы ребенок мыл руки после улицы, а также получал чистые пищу и питье. Особенно бдительным следует быть в парикмахерских. При этом врач добавил, что в общественном туалете шансов заразиться немного, если тщательно мыть руки после посещения.

Здоровье Татуировки гепатит
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