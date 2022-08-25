Трамваи временно перестанут ходить по вечерам в Новогирееве с 26 августа

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новогиреево Карта всех событий

Трамваи № 37 не будут курсировать после 22:00 в районе Новогиреево с 26 по 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 25 августа.

— С 26 по 28 августа после 22:00 трамваи не будут ходить в Новогиреево. Маршрут трамвая № 37 в это время работать не будет, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Изменения будут действовать на период ремонта трамвайных путей около станции метро «Шоссе Энтузиастов». Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, работы выполняются в ночные расширенные окна.

Вместо трамвайного маршрута № 37 местные жители смогут воспользоваться маршрутами № 36 и 43. Кроме того, с 26 по 28 августа от метро «Авиамоторная» до платформы Новогиреево будет курсировать автобус № 037, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября.