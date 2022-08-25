Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач Кондрахин рассказал, кому категорически нельзя принимать холодный душ в жару

Игорь Синельников
Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач Кондрахин рассказал, кому категорически нельзя принимать холодный душ в жару
Фото: shutterstock

Некоторым людям категорически нельзя принимать холодный душ в жару. Об этом «Вечерней Москве» сообщил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Хроническим больным с заболеваниями почек, дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы лучше отказаться и от холодного, и от контрастного душа, — сказал он.

Медик подчеркнул, что безопасно охладиться можно, например, опустив ноги и руки в воду. Кроме того, врач посоветовал положить холодную повязку на лоб или обтереть водой шею и затылок.

Еще можно положить в область печени влажную холодную салфетку, но важно делать все осторожно, чтобы не простудиться, резюмировал специалист.

Кондрахин также заявил, что контрастный душ в жаркую погоду будет хорошим вариантом для тех, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Однако люди, привычные к холоду, в жару могут обливаться холодной водой.

Температура на несколько градусов ниже температуры воздуха вполне комфортна для человека: в жару это будет около 28–30 градусов, отметил собеседник «ВМ». Охлаждающей является температура 25 градусов, уточнил Кондрахин.

Здоровье Врачи Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте