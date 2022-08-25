Миронов допустил превращение операции на Украине в контртеррористическую

Фото: Пресс-служба Госдумы

Специальная операция на Украине в обозримом будущем может перерасти в контртеррористическую. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в четверг, 25 августа.

— Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями, — сказал политик.

Он напомнил, что одна из целей операции, поставленных президентом, — это денацификация Украины. Без ликвидации «преступного террористического режима Зеленского» она не будет считаться выполненной, передает слова Миронова РИА Новости.

До этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. По его словам, это позволит лишить их возможности избежать «карательной руки правосудия».