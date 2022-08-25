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Около 750 птенцов появилось летом на природных территориях Москвы

Георгий Соланович
Город
Около 750 птенцов появилось летом на природных территориях Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

В Москве завершился ежегодный летний учет выводков водоплавающих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в четверг, 25 августа.

Так, за три месяца на природных территориях появилось около 750 птенцов в 142 выводках. Среди них — 559 птенцов кряквы, 98 огарей, 18 хохлатых чернетей, пять гоголей обыкновенных, 24 чомги, 21 лысуха и 20 камышниц.

Больше всего птиц родилось в заказнике «Долгие пруды», а также в природно-исторических парках «Измайлово» и «Тушинский», сообщается в Telegram-канале комплекса.

С начала этого года специалисты Мосприроды заметили на природных территориях столицы 46 видов редких птиц. Обнаруженные птицы причисляются к пяти категориям редкости Красной книги столицы.

Так, по три вида относятся к нулевой и пятой категориям, 12 видов — к первой, по 13 видов — ко второй и третьей и два вида — к четвертой категории. К нулевой категории относятся виды, находящиеся под угрозой исчезновения или с сокращающейся численностью.

К пятой — виды, чья популяция возросла до безопасного уровня. Всего в городе можно встретить около 270 видов пернатых.

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