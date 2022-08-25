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РПЦ признала автокефалию Македонской церкви

Елена Самойлова
В мире
РПЦ признала автокефалию Македонской церкви
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Русская православная церковь (РПЦ) признала независимость Македонской православной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата в четверг, 25 августа.

— Признать Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью-сестрой и вписать имя ее предстоятеля, блаженнейшего архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи. Выразить упование на то, что юнейшая в семье автокефальных православных церквей Македонская православная церковь — Охридская архиепископия будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что о данном решении уведомят Святейшего Патриарха Сербского Порфирия и Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана, отмечается на сайте РПЦ.

В начале августа Папа Римский Франциск принял в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Аудиенция прошла за закрытыми дверями, официальных данных о содержании состоявшейся беседы пресс-служба Ватикана не предоставила.

Эта встреча стала первой после назначения Антония на должность руководителя ОВЦС.

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