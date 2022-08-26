Уникальные спектакли на роликах пройдут на площадке «Московских сезонов»

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Россия, Москва, площадь Революции Карта всех событий

С 26 августа по 11 сентября в Москве пройдут уникальные спектакли на роликах. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятия будут проводиться в самом центре города — на территории роллердрома по адресу Площадь Революции, владение 1. В программе представлены два спектакля — «Руслан и Людмила» и «Композиторы детям».

Начало представлений с 26 августа по 8 сентября в 17:00, 18:30 и 20:00, а 9, 10 и 11 сентября — в 15:00, 17:00, 18:30 и 20:00. Стоимость билета — 100 рублей, приобрести его можно в зоне проката непосредственно в день спектакля.

Режиссером-постановщиком выступил российский фигурист, пятикратный чемпион США (1999—2003) и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду, а также тренер и хореограф Петр Чернышев.

До этого сообщалось, что москвичи смогут посетить концерт «Музыкальные шедевры для детей и взрослых». Программа мероприятия включает в себя произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Иоганна Штрауса, Камиля Сен-Санса, Исаака Альбениса и Астора Пьяццоллы.