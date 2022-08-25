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Иностранные наемники недовольны руководством ВСУ из-за злоупотребления властью и непрофессионализма. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил немецкий журнал Spiegel.

Один из наемников поделился, что украинские командиры отправляют иностранцев на передовую без подготовки и подкрепления, а также совершенно не заботятся об их эвакуации из горячих точек. При этом украинские военнослужащие превышают свои должностные полномочия, занимаясь торговлей оружием, а некоторые из них — обыкновенным грабежом, отметили наемники.

Кроме того, командование ВСУ не гнушается оскорблять подчиненных и сыпать угрозами в адрес тех, кто отказывается выполнять незаконные приказы. Солдаты из Канады и Франции рассказали, что им было стыдно выполнять приказ украинского руководства, согласно которому бойцы должны были ворваться в торговый центр и забрать оттуда мебель, электронику и ценности на глазах у местных жителей.

По этой причине многие из наемников отказываются от сотрудничества с ВСУ и покидают Украину, передает РИА Новости.

19 августа украинские националисты из формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 человек из разгромленной 58-й мотопехотной бригады для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ.