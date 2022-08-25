Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в незаконном доступе к гостайне

Фото: Пресс-служба суда

Мещанский районный суд заочно арестовал гражданку России Светлану Тимофееву по обвинению в незаконном доступе к государственной тайне, совершенном группой лиц. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 25 августа.

— Тимофеева Светлана Валерьевна арестована на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ, она обвиняется в незаконном доступе к государственной тайне, совершенном группой лиц, — говорится в сообщении.

Кроме того, Тимофеева была объявлена в розыск. Материалы уголовного дела скрыты из общего доступа в базе суда.

5 августа был арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. По словам научного руководителя института Василия Фомина, перевезенному в СИЗО «Лефортово» Шиплюку вменяют то же, что и главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, — госизмену.