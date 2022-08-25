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Музей Победы запустил новые программы патриотического туризма

Георгий Соланович
Город
Музей Победы запустил новые программы патриотического туризма
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы запустил новые комплексные экскурсионные программы «Навигатор Победы», рассчитанные на 1–3 дня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 25 августа.

— Посетители смогут пройти путь от Бреста до Берлина во время экскурсии «Подвиг Народа», «побывают» в Москве 1941 года, увидят одну из крупнейших в России коллекций военной техники, пройдут испытания на «партизанской тропе»... Гостей ждут обзорные и тематические экскурсии, квесты, квизы, мастер-классы, кинопоказы, а также организованное питание, — говорится в сообщении.

«Навигатор Победы» — ориентированный на туризм музейный продукт, включающий в себя комплексные экскурсионные программы по страницами истории Великой Отечественной войны для россиян всех возрастов. В рамках программы они смогут побывать как в главном здании Музея Победы, так и в его филиале — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» (Г.О.Р.А.).

25 августа театральная студия «Группа юных дарований» представила в Музее Победы спектакль «Небесный кораблик», посвященный педагогу, писателю, врачу и гуманисту Янушу Корчаку, который погиб в годы Второй мировой войны.

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