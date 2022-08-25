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Более 5,7 тысячи кандидатов зарегистрировались на выборы мундепов в Москве

Елена Самойлова
Город
Более 5,7 тысячи кандидатов зарегистрировались на выборы мундепов в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более 5,7 тысячи кандидатов прошли регистрацию на выборы муниципальных депутатов Москвы. Об этом в четверг, 25 августа, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

— Приближаются выборы в советы депутатов, и в этом году они проходят в 125 муниципальных образованиях города Москвы. На сегодняшний день на 1417 мандатов зарегистрировано 5750 кандидатов, — цитирует Кириллову ТАСС.

До этого сообщалось, что в Мосгоризбиркоме состоялось разделение ключа расшифрования результатов тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед муниципальными выборами. Сборка ключа будет произведена после окончания тестирования ДЭГ.

Тогда же, как уточняется, начнется и процесс подсчета голосов. Тестирование электронного голосования пройдет 26 августа с 08:00 до 17:00.

Более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.

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