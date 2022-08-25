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Клуб «Лето Побед» во время каникул посетили более 5 тысяч детей

Егор Провоторов
Город
Клуб «Лето Побед» во время каникул посетили более 5 тысяч детей
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу, 26 августа, в Музее Победы состоится торжественная церемония закрытия сезона в детском клубе «Лето Побед». На главной сцене филиала Музея Победы — Музея Г.О.Р.А. пройдет гала-концерт. Перед участниками клуба выступят вокальный коллектив «Мозаика» и солисты Фонда поддержки одаренных детей «Арт-Экспресс», сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе музея.

За три месяца летних школьных каникул клуб «Лето Побед» посетили более пяти тысяч столичных детей. С 30 мая в клубе состоялось 13 смен, в ходе которых ребята побывали на 300 экскурсиях по музеям комплекса, сами организовали порядка 30 уникальных выставок, встречались с сотрудниками Росгвардии, занимались на мастер-классах с педагогами из Детского музыкального театра «Домисолька», пели песни и учились 3D-моделированию.

Гостями клуба стали актеры Федор Добронравов и Александр Олешко, художник Григорий Гукасов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, композитор Геннадий Гладков и многие другие. Руководитель проекта Мария Гуменюк отметила, что с завершением лета работа клуба не прекращается, теперь детей приглашают провести в музее осенние каникулы.

Накануне стало известно, что Музей Победы запустил новые комплексные экскурсионные программы «Навигатор Победы», рассчитанные на 1–3 дня.

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