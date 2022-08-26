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Сати Казанова подтвердила роман с Алексеем Кабановым на «Фабрике звезд»

Егор Провоторов
Общество
Сати Казанова подтвердила роман с Алексеем Кабановым на «Фабрике звезд»
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Участница первого сезона популярного проекта «Фабрика звезд», экс-вокалистка группы «Фабрика» в четверг, 25 августа, раскрыла детали былых романтических отношений с вокалистом группы «Корни» Алексеем Кабановым.

Исполнительница призналась, что в ходе совместных гастролей по окончании проекта они с музыкантом действительно сильно сблизились, но их история любви сейчас в прошлом. В настоящее время артисты находятся в дружеских взаимоотношениях.

— Что было с Кабановым? Что было, то сплыло! Я женщина замужняя, поэтому отказываюсь говорить о прошлом. Ну, было. И слава богу! Леша — хороший парень, кремень. Хорошо, что мы дружим», – отметила Казанова в рамках интервью журналистам.

Артистка с теплотой вспомнила, как она в компании других участников «Фабрики звезд» на протяжении полутора лет гастролировали в одном автобусе, пишет ФАН. Казанова призналась, что «гулянки» тех лет и яркая гастрольная жизнь была для нее в новинку.

В середине августа вокалист группы «Корни» Александр Бердников выразил уверенность, что популярность коллектива у молодежи осталась позади.

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