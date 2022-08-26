Чехия предложила компромиссное решение по визам для россиян и белорусов

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Чешское правительство предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между государствами, входящими в Евросоюз, и Россией, а также Белоруссией, сообщил в четверг, 25 августа, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Если подобная мера будет принята, то граждане РФ и Белоруссии по-прежнему смогут подавать заявления на получение виз, однако для этого им понадобится большее число документов, время их рассмотрения будет увеличено, а визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Чешская Республика, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, вынесет это предложение на обсуждение в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в Праге на будущей неделе.

Инициатива Чехии должна стать более мягкой альтернативой полному запрету на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, который прибалтийские государства предлагали ранее. Тогда его не поддержал ряд стран, в том числе и те, чья экономика в разной степени зависит от туризма.

Инициатива Чехии должна стать более мягкой альтернативой полному запрету на выдачу европейских виз россиянам, который страны Балтии предлагали ранее. Тогда его не поддержал ряд стран, в том числе те, чья экономика в разной степени зависит от туризма.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россию не удалось полностью исключить из международных отношений и изолировать в международных организациях.