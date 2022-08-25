В МИД Эстонии заявили, что Россию не удалось полностью изолировать

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Россию не удалось полностью исключить из международных отношений и изолировать в международных организациях. Об этом в четверг, 25 августа, заявил глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он уточнил, что Эстония была инициатором идей по игнорированию России на международной арене и активно поддерживала соответствующие инициативы своих союзников.

Например, исключение РФ из Совета Европы, приостановление членства России в Совете по правам человека ООН и решение о прекращении рассмотрения членства России в ОЭСР. При этом Рейнсалу отметил, что во многом политика изоляционизма не увенчалась успехом.

В частности, деятельность России в международных организациях не удается приостановить по разным процедурным причинам, передает слова Рейнсалу РИА Новости.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае отсутствия общего решения Евросоюза страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам.

Однако даже решение в меньшей степени повлияет на узаконивание подобного запрета. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.