В Siemens Energy отреагировали на слова МИД Канады о передаче газовых турбин

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли об отправке в Германию турбин для газопровода «Северный поток» относятся к разрешению, принятому в июле, заявили журналистам в пятницу, 26 августа, в компании Siemens Energy.

По словам представителей компании, никакого нового положения дел в связи с техобслуживанием турбин, связанных с «Северным потоком», нет. По данным РИА Новости, одна из турбин находится в немецком Мюльхайме уже несколько недель.

Ни одна из турбин Siemens с компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей прокачку «голубого топлива» по российскому трубопроводу, не находится на ремонте в Канаде, сообщила компания «Газпром» после заявления руководителя канадского МИД о намерении передавать остальные турбины после ремонта также Германии.

Накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава до сих пор готова вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в городе Монреале. Она добавила, что это было решение, принятое канадской стороной.

19 августа стало известно, что в рамках технического обслуживания Газпром приостановит транспортировку газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября. Работы будут выполнены специалистами компании совместно с коллегами из Siemens.