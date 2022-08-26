Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Запорожье заявили о пожарах вокруг ЗАЭС

Егор Провоторов
В мире
В Запорожье заявили о пожарах вокруг ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Неподалеку от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вспыхнули серьезные пожары, сообщил в ночь на пятницу, 26 августа, член главного совета военно-городской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— В районе Запорожской АЭС горят леса, — заявил Рогов на своем канале в Telegram, приложив к публикации спутниковые снимки с места событий.

В Запорожье заявили о пожарах вокруг ЗАЭС Фото: t.me/vrogov

ЗАЭС расположена на левом берегу реки Днепр. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция на территории Европы. В последние несколько недель украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, а также окрестные села и город Энергодар.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии прибудет на Запорожскую атомную электростанцию в ближайшие несколько дней.

Он отметил, что новый инцидент на или неподалеку от ЗАЭС происходит почти каждый день, поэтому представители МАГАТЭ не могут больше ждать.

Украина Донбасс АЭС Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте