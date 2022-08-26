В Запорожье заявили о пожарах вокруг ЗАЭС

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Неподалеку от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вспыхнули серьезные пожары, сообщил в ночь на пятницу, 26 августа, член главного совета военно-городской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— В районе Запорожской АЭС горят леса, — заявил Рогов на своем канале в Telegram, приложив к публикации спутниковые снимки с места событий.

Фото: t.me/vrogov

ЗАЭС расположена на левом берегу реки Днепр. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция на территории Европы. В последние несколько недель украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, а также окрестные села и город Энергодар.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии прибудет на Запорожскую атомную электростанцию в ближайшие несколько дней.

Он отметил, что новый инцидент на или неподалеку от ЗАЭС происходит почти каждый день, поэтому представители МАГАТЭ не могут больше ждать.