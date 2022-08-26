Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории страны

Егор Провоторов
В мире
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории страны
Фото: bundeskanzleramt.at

Предстоящая зима станет наиболее сложной в истории Украины по причине высоких цен на газ. Об этом заявил в пятницу, 26 августа, в обращении к украинскому народу президент страны Владимир Зеленский.

Политик напомнил, что стоимость голубого топлива в европейских странах поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубических метров. В подобных условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил население страны президент Украины.

По словам Зеленского, зимний период в 2022–2023 годах действительно будет самым сложным в истории страны. Политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой», пишет РИА Новости.

Экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал воровать российский газ, который РФ поставляет в Европу через территорию Украины. Принятие подобного решения приведет к большим проблемам с дальнейшими поставками газовой продукции в страны Евросоюза. Такое мнение «Вечерней Москве» 23 августа выразил политолог Иван Мезюхо.

Украина газоснабжение Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте