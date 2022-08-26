Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории страны

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Предстоящая зима станет наиболее сложной в истории Украины по причине высоких цен на газ. Об этом заявил в пятницу, 26 августа, в обращении к украинскому народу президент страны Владимир Зеленский.

Политик напомнил, что стоимость голубого топлива в европейских странах поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубических метров. В подобных условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил население страны президент Украины.

По словам Зеленского, зимний период в 2022–2023 годах действительно будет самым сложным в истории страны. Политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой», пишет РИА Новости.

Экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал воровать российский газ, который РФ поставляет в Европу через территорию Украины. Принятие подобного решения приведет к большим проблемам с дальнейшими поставками газовой продукции в страны Евросоюза. Такое мнение «Вечерней Москве» 23 августа выразил политолог Иван Мезюхо.