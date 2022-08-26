Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство назвало «очередным фейком» обвинения США в адрес РФ в военных преступлениях

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство назвало «очередным фейком» обвинения США в адрес РФ в военных преступлениях
Фото: vk/rusembusa

Обвинения Соединенных Штатов в адрес России в военных преступлениях являются не чем иным, как «очередной фальшивкой», которая направлена на дискредитацию специальной операции РФ на Украине. Об этом журналистам рассказали в четверг, 25 августа, в российском посольстве в Вашингтоне.

По словам дипломатов, Госдепартамент США продолжает транслировать домыслы о якобы созданных Москвой «фильтрационных лагерях» в ДНР, а также якобы причастности российских сил к разрушению объектов инфраструктуры в ЛНР.

— Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции, — цитирует ТАСС пресс-службу посольства РФ в США.

В заявлении отмечается, что Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права. В то же самое время еще в 2014 году представители официального Киева заявляли о применении в отношении жителей республик Донбасса «специальных мер», которые могли бы выявить «сепаратистов». С тех пор действия украинских властей становились все более жестокими.

— США на протяжении восьми лет предпочитали этого не замечать. В упор не видят и сейчас, — резюмировали дипломаты.

Накануне в посольстве заявили, что обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес России относительно проведения трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны.

Украина Россия США Донбасс Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте