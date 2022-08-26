Посольство назвало «очередным фейком» обвинения США в адрес РФ в военных преступлениях

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Обвинения Соединенных Штатов в адрес России в военных преступлениях являются не чем иным, как «очередной фальшивкой», которая направлена на дискредитацию специальной операции РФ на Украине. Об этом журналистам рассказали в четверг, 25 августа, в российском посольстве в Вашингтоне.

По словам дипломатов, Госдепартамент США продолжает транслировать домыслы о якобы созданных Москвой «фильтрационных лагерях» в ДНР, а также якобы причастности российских сил к разрушению объектов инфраструктуры в ЛНР.

— Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции, — цитирует ТАСС пресс-службу посольства РФ в США.

В заявлении отмечается, что Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права. В то же самое время еще в 2014 году представители официального Киева заявляли о применении в отношении жителей республик Донбасса «специальных мер», которые могли бы выявить «сепаратистов». С тех пор действия украинских властей становились все более жестокими.

— США на протяжении восьми лет предпочитали этого не замечать. В упор не видят и сейчас, — резюмировали дипломаты.

Накануне в посольстве заявили, что обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес России относительно проведения трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны.