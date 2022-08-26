Изготовитель окон из Москвы улучшил показатели в рамках нацпроекта «Производительность труда»

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Столичный изготовитель окон за три месяца участия в национальном проекте «Производительность труда» увеличил эффективность производства на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента экономической политики и развития в пятницу, 26 августа.

— Эксперты федерального и регионального центров компетенций провели диагностику, выявили проблемные участки на производстве и помогли разработать детальный план по их устранению. Более 70 сотрудников прошли обучение методике бережливого производства, — говорится в сообщении.

Оптимальные условия для производства компании удалось создать благодаря внедрению системы рационализации рабочих мест 5С. Кроме того, были разработаны стандарты работы для сотрудников, а также утверждены ключевые показатели их эффективности.

Внедрение новых процессов на предприятии, как уточняется, идет опережающими темпами. Так, к середине проекта предприятие смогло в 2,5 раза увеличить маржинальность на линии выпуска оконных изделий.

При этом время производства продукции сократилось на 37 процентов, незавершенное производство — на 31 процент, а доля нереализованной готовой продукции на складе уменьшилась на 50 процентов.

Предприятие будет заниматься совершенствованием производства на протяжении трех лет, пока идет реализация нацпроекта. Опыт, который был применен на пилотной линии, распространят на весь завод, а методика бережливого производства будет внедрена во всех подразделениях предприятия. Кроме того, продолжится работа по повышению качества выпускаемой продукции и квалификации работников.

До этого сообщалось, что нацпроект «Производительность труда» поможет нарастить объемы выпуска молочных сосисок в Москве. Инструменты бережливого производства, которому сейчас обучаются сотрудники предприятия, позволят выявить и устранить ключевые потери и увеличить выработку не менее чем на 10 процентов.